FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter den Anlegern am deutschen Aktienmarkt hat sich am Freitag eine trübe Stimmung ausgebreitet. Der Dax geriet nach seinem Vortagespuls wieder unter Druck und sackte unter die viel beachtete Marke von 14 000 Punkten. Der hiesige Leitindex stand am Mittag 0,55 Prozent tiefer bei 13 963,75 Punkten. Auf Wochensicht steuert das Börsenbarometer damit auf ein Minus von knapp 1 Prozent zu.

Nach dem Rekordhoch des Dax zum Wochenbeginn hat der Aufwärtsdrang zuletzt bereits etwas an Schwung verloren. Die Unsicherheiten hinsichtlich der konjunkturellen Folgen der Pandemie mit neuen Varianten des Coronavirus sowie die Sorgen vor einer anziehenden Inflation und damit einhergehenden steigenden Zinsen haben die Investoren jüngst vorsichtiger agieren lassen. Vor dem Wochenende habe damit der Risikoappetit der Anleger abgenommen, schrieb Pierre Veyret, technischer Analyst beim Broker ActivTrades.