Hamburg (ots) - Labore erwarten weiter steigenden Materialbedarf im Liquid

Handling-Bereich in 2021 / 33 Prozent der Labore in Europa bauen zusätzliche

Materialbestände auf / Medizinische Labore bei der Belieferung mit Liquid

Handling-Materialien bevorzugt / Personal- und Versorgungsengpässe gehören zu

größten Herausforderungen der Laborbranche



Gestiegener Materialverbrauch und die eingeschränkte Verfügbarkeit von Liquid

Handling-Materialien - also Pipetten, Handschuhen und anderen Materialien, die

für z.B. Blutproben und Corona-Tests benötigt werden - erschweren derzeit

Laboranten in ganz Europa die Arbeit. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der

Starlab International GmbH unter Labormitarbeitern in Deutschland, Österreich,

Großbritannien, Italien und Frankreich. Befragt wurden rund 230

Labormitarbeiter, Manager und Einkäufer zur aktuellen Lage in ihrem Labor und

der Versorgung mit Liquid Handling-Materialien. Auch 2021 erwarten die Befragten

ein schwieriges Jahr bedingt durch Personal- und Versorgungsengpässe.







Auswirkungen auf die medizinischen Labore, die mit der Auswertung von Tests und

der Entwicklung eines Impfstoffs beschäftigt sind. Auch andere Labore klagen

zunehmend über fehlende Materialien im Liquid Handling-Bereich. So geben 44

Prozent der europaweit befragten Laboranten an, dass sie Materialien derzeit nur

verspätet oder gar nicht geliefert bekommen. In Deutschland sind es sogar über

60 Prozent. "Wir beobachten derzeit eine angespannte Situation bei allen

Laboren. Die Knappheit betrifft nicht nur Kliniken und Diagnostiklabors, die mit

der Bekämpfung der Corona-Krise betraut sind", sagt Klaus Ambos, Geschäftsführer

der Starlab International GmbH. "Das bestätigt uns auch eine weitere aktuelle

Umfrage unter unseren Sales-Verantwortlichen in Europa."



Obwohl die zugelassenen Impfstoffe Hoffnung geben auf eine baldige Entschärfung

der Lage, erwartet eine Mehrheit der befragten Laboranten, dass 2021 ebenfalls

ein angespanntes Jahr bleibt und die Nachfrage nach Liquid Handling Materialien

noch mehr steigen könnte. 26 Prozent der Befragten gehen von einer Steigerung

von rund 25 Prozent aus, 8 Prozent sogar von mehr als 50 Prozent. Von einem

gleichbleibend hohen Bedarf gehen 56 Prozent aus.



Als Konsequenz können Zulieferer wie Starlab bereits jetzt ähnliche Effekte

beobachten wie im Einzelhandel: Kunden decken sich verstärkt mit Material ein,

um in Zukunft reibungslose Arbeitsabläufe zu gewährleisten. Rund ein Drittel der

befragten Labore hatten sich in den vergangenen Monaten verstärkt mit Material

eingedeckt. 42 Prozent wollen mit Blick auf zukünftige Spitzen zusätzliche



