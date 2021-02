Monument ernennt Graham Dickson zum neuen Vorstandsvorsitzenden

Dicksonwar bisher in leitenden Positionen im Bereich Bergbau tätig und blickt auf über 35 Jahre Erfahrung im Goldbergbau zurück. Er hat bereits am Aufbau zahlreicher Goldbehandlungsanlagen in abgelegenen Gebieten auf der ganzen Welt mitgewirkt.Seit Dezember 2011 ist er Vorstandsmitglied bei Monument Mining.Zudem ist er seit 2011 als President von NouHgt Technologies Inc. tätig und bekleidete zuvor verschiedene Positionen bei Veris Gold Corp., u. a. als Director und Chief Operating Officer.Als Goldproduzent erzeugte Veris über 150.000 Unzen Gold pro Jahr und verfügte über ein vielfältiges Portfolio von Gold-, Silber-, Zink- und Kupferanlagen im Yukon Territory, in British Columbia (Kanada) sowie in den US-Bundesstaaten Arizona und Nevada.Dicksonwar auch in verschiedenen Funktionen bei BYG Natural Resources Ltd. tätig, das eine Goldmine im Yukon Territory betrieb. Zudem fungierte Dickson als General Manager eines Bauunternehmens für schlüsselfertige Goldverarbeitungsanlagen an abgelegenen Standorten, darunter die Snip Mill von Cominco Ltd., die Golden Patricia Mill von Bond Gold, die Seebee Mill von Claude Resources sowie die oberirdischen Anlagen des Julietta-Bergwerks von Bema Gold.

Trentinianist Unternehmer mit Sitz in Genf (Schweiz).Er verfügt über umfangreiche Erfahrung auf Vorstandsebene in den Bereichen Bergbau, Verlagswesen, Werbung, Immobilien und Kommunikation und war zudem bereits als Diplomat tätig.Trentinianist derzeit Gesellschafter, President und CEOvon ORIFER S.A.Zuvor war er als Vorstandsmitglied bei der Yukon-Nevada Gold Corp. und von 2011 bis 2017 als Vorstandsmitglied bei Monument Mining Limited tätig.Er fungierte in der Vergangenheit als Führungskraft und Eigentümer –sowohl teilweise als auch vollständig – bei einer großen Anzahl von Unternehmen.Außerdem war er Diplomat und Head of Mission in Genf (Schweiz), wo er sich mit politischen und humanitären Aufgaben befasste.TrentinianNeben einem französischen Master, den er in Frankreich absolvierte, hat Trentinian auch einen Abschluss in Arts & Métiers von einer Schweizer Universität.Seinen Militärdienst absolvierte er in der Zentrale der französischen Luftstreitkräfte.