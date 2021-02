Valentinstag – Die Liebe und der Aktienmarkt

Angesichts des nahenden Valentinstages habe ich beschlossen, meine Recherchen für diese Ausgabe von Seasonal Insights der Liebe und dem Aktienmarkt zu widmen. Sind diese beiden Konzepte ähnlicher, als wir es uns jemals vorgestellt haben und gibt es eine Korrelation zwischen ihnen? Liebe ist schwer zu definieren, aber Statistiken sind etwas, auf das ich mich immer beziehen kann. Bei der Recherche zu der Thematik bin ich u.a. auf eine interessante Studie gestoßen, die von einem Team von Beziehungsexperten in Deutschland veröffentlicht wurde. Wir stellen die Analyse von Seasonax für die Südseiten dervor.

Die Studie

Offensichtlich kommen Trennungen das ganze Jahr über vor. Allerdings gibt es zwei bemerkenswerte Zeiträume, in denen die Trennungsraten extrem in die Höhe schnellen. Von November bis zwei Wochen vor Weihnachten nimmt die Anzahl der Paare, die sich für eine Trennung entscheiden, besonders rasch zu.

Sollte man in die Aktien von Partnervermittlungen investieren?

In diesem Sinne möchte ich die Korrelation zwischen den Aktien von Partnervermittlungen und den oben gezeigten Daten untersuchen.

Saisonaler Chart von Momo Inc. über die vergangenen 6 Jahre

Ich habe die starke saisonale Phase zwischen 10. Februar und 9. April – berechnet über die letzten 6 Jahre – in dem Chart hervorgehoben. In diesem Zeitraum von 41 Handelstagen sind die Aktien von Momo Inc. im Schnitt um 27,05 Prozent gestiegen. Zudem weist die hohe Frequenz der während dieser Phase generierten positiven Erträge darauf hin, dass es sich um ein beständiges und höchst zuverlässiges Muster handelt.

Das folgende Balkendiagramm zeigt die in der saisonal starken Periode zwischen 10. Februar und 9. April erzielten Erträge der Momo Inc. Aktie in jedem einzelnen Jahr seit 2015. Blaue Balken stellen Jahre mit positiven Erträgen dar. Bitte beachten Sie, dass Sie mit Hilfe der Filterfunktion statistische Ausreißer herausfiltern können. Zum Beispiel kann ein seltenes Ereignis wie der Corona-Crash, der Mitte März 2020 seinen Tiefpunkt erreicht hat, ein saisonales Muster schlechter aussehen lassen, als es tatsächlich ist.