Bei wallstreet:online rückt der neue Geschäftsbereich smartbroker noch stärker in den Fokus als bisher - dies zeigt die aktuelle Personalie des Berliner Unternehmens: Mit Matthias Hach beruft die Gesellschaft den bisherigen Marketing- und Vertriebsvorstand der comdirect bank AG zum 1. März 2021 als neuen CEO in den Vorstand der Gesellschaft. Hach solle in der Position des Vorstandvorsitzenden vor allem den Bereich Online-Brokerage ...