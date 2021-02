Neuer Chef, neue Schwerpunkte bei der Graphengesellschaft First Graphene.

Wie Herr Bell nämlich ausführte, habe das Unternehmen mit seinen umfassenden Forschungsaktivitäten nachgewiesen, dass die Beigabe von PureGraph – dem Graphenprodukt des Unternehmens – zu einer ganzen Reihe industrieller Anwendungen klare Vorteile bringe. Damit sei man jetzt in der Lage, sich auf ein starkes, kommerzielles Geschäftswachstum zu konzentrieren – und an einem besonders aufregenden Punkt der Unternehmensentwicklung angelangt, so Bell.

Nach dem Ausscheiden von Gründer und Geschäftsführer Craig McGuckin übernimmt bei der australischen Graphengesellschaft First Graphene ( WKN A2ABY7 / ASX FGR ) der neue CEO Mike Bell jetzt endgültig das Ruder. Und der hat sehr genaue Vorstellungen, wie es bei First Graphene weitergehen soll.

First Graphene führt darum jetzt spezialisierte Kommerzialsierungsteams ein, die sich um die Märkte Verbundstoffe, Kunststoffe und Haftmittel sowie Zement und Beton kümmern sollen. Besonders in diesen Bereichen will das Unternehmen zunächst die Umsätze steigern.

First Graphenes Prozessingenieur Neil Armstrong wird dabei die Verantwortung für die Bereiche Verbundstoffe sowie Plastik und Haftmittel übertragen. Und da Herr Armstrong eng in die Forschung und Entwicklung von PureGraph-Anwendungen eingebunden war, ist er nach Ansicht des Unternehmens der ideale Kandidat für diese Rolle. Er verfüge über die ideale Mischung aus technischem Verständnis und geschäftlichen Fähigkeiten und habe damit bereits entscheidend zur Entwicklung der bisherigen Kundenbeziehungen beigetragen, so der neue First Graphene-CEO.

Der neue „Commercial Manager“ wird sich auf der einen Seite weiterhin darauf konzentrieren, den Markt über die Vorteile von PureGraph aufzuklären, während er auf der anderen Seite neue Chancen bei Herstellern von Verbund- und Haftstoffen sowie Plastik verfolgt.

Gleichzeitig ist First Graphene bereits auf der Suche nach zwei weiteren Kommerzialisierungsmanagern, die die Bereiche Gummi, Zement und Beton bearbeiten sollen.

Fazit:

First Graphene hat umfangreiche, jahrelange Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchgeführt, um PureGraph für die genannten Anwendungsbereichen zu validieren. Es ist sehr zu begrüßen, dass der neue CEO sich nun verstärkt darauf konzentriert, die Umsatzpipeline auszuweiten. Wie Herr Bell erklärte, sei First Graphene schließlich das einzige Unternehmen weltweit, das in der Lage ist, beständig, kommerzielle Mengen an Graphen herzustellen und damit in der idealen Ausgangslage, um von weltweit, großen Gelegenheiten zu profitieren. Man wird sehen, was der neue Mann und die neue Auswirkung erreichen können!

