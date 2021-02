DGAP-News First Graphene Limited: Neuer CEO visiert kommerzielle Möglichkeiten an (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 12.02.2021, 12:56 | 122 | 0 | 0 12.02.2021, 12:56 | First Graphene Limited: Neuer CEO visiert kommerzielle Möglichkeiten an ^

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- First Graphene Limited ("ASX: FGR" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass der kürzlich ernannte Chief Executive Officer Mike Bell jetzt in Vollzeit seine Arbeit mit dem Schwerpunkt auf wachsende Geschäftsmöglichkeiten begonnen hat.

Die wichtigsten Punkte:

- Fokus auf das Umsatzwachstum auf den globalen Märkten - Wirksame Nutzung des F & E-Erfolgs des Unternehmens zur Umsatzgenerierung - Aufbau eines kommerziellen Teams für wichtige industrielle Anwendungen Herr Bell, der nach dem Rücktritt des Gründungsgeschäftsführers Craig McGuckin ernannt wurde, sagte, er sei in einer aufregenden Phase zu First Graphene gekommen, während das Unternehmen von seiner starken Forschungs- und Entwicklungsgrundlage zu einem konzertierten kommerziellen Wachstum übergehe.

"Das Unternehmen hat umfangreiche Forschungsarbeiten abgeschlossen, um die Vorteile der Zugabe von PureGRAPH(R) zu einem breiten Spektrum industrieller Anwendungen zu belegen. Wir befinden uns jetzt in einer Ausgangslage, um uns auf ein starkes kommerzielles Wachstum konzentrieren zu können", sagte Bell. Engagierte Handelsteams werden zusammengestellt, um die Märkte in den Bereichen Verbundwerkstoffe, Kunststoffe und Klebstoffe, Gummi sowie Zement und Beton zu bedienen. Dies sind die Bereiche, in denen sich das Unternehmen auf sein Umsatzwachstum konzentriert.

Das erste Mitglied des Teams ist Neil Armstrong, First Graphens Prozessingenieur, der zum kaufmännischen Leiter für Verbundwerkstoffe, Kunststoffe und Klebstoffe befördert wurde.

Herr Armstrong war eng mit Forschung und Entwicklung verbunden, um PureGRAPH(R)-Anwendungen zu entwickeln, was ihn zu einem idealen Kandidaten für die neu geschaffene Rolle macht.

"Neil verfügt über eine ideale Mischung aus fundiertem technischem Verständnis und kaufmännischen Fähigkeiten, die maßgeblich zur Entwicklung von First Graphenes aktuellen Kundenbeziehungen beigetragen haben", sagte Herr Bell.

