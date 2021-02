Constellation Research ShortList(TM) zeichnet Persistent Systems für Innovation Services & Engineering Q1 2021 aus

Santa Clara, Kalifornien und Pune, Indien (ots/PRNewswire) - Digital

Greenhouse-Ansatz anerkannt für designorientierte, auf den Menschen

ausgerichtete Lösungen



Das zweite Jahr in Folge hat das Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen

Constellation Research (https://www.constellationr.com/) Persistent Systems

(https://www.persistent.com/) (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) auf seiner

Innovation Services and Engineering (https://www.constellationr.com/research/con

stellation-shortlist-innovation-services-and-engineering-0) ShortList(TM) für Q1

2021.





Constellation Research bewertet mehr als 50 Lösungen, die in diesem Marktkategorisiert sind. Die ShortList wird durch Kundenanfragen, Partnergespräche,Kundenreferenzen, Projekte zur Anbieterauswahl, Marktanteile und interneUntersuchungen bestimmt.Constellation Research schätzt den Markt für Innovationsdienstleistungen undEngineering bis 2021 auf 1,3 Milliarden US-Dollar. Diese Kategorie umfasstsowohl physische als auch digitale Angebote und die Art und Weise, wie KundenDrittanbieter beauftragen können, um ein Angebot zu innovieren, zu entwerfen, zuentwickeln, zu testen, einzusetzen und zu aktualisieren. Da sich dieMonetarisierungsmodelle von Produktverkäufen zu Abonnementdiensten, vonbezahlten zu werbefinanzierten Diensten und von "all you can eat" zu kleinstenEinheiten entwickeln, arbeiten Innovationsdienstleister und Engineering-Anbieterauch mit Kunden zusammen, um sowohl die Umsatz- als auch dieMonetarisierungsmodelle zu entwickeln.Zitat von R "Ray" Wang, Hauptanalyst und Gründer, Constellation Research, Inc.:"Persistent erweist sich immer wieder als führend im Bereich der digitalenProjektierung und Anwendungsmodernisierung, die durch die Cloud ermöglicht wird.Sie helfen nicht nur, komplexe technologische Herausforderungen für ihre Kundenzu lösen, sondern schaffen auch innovative Geschäftslösungen in Branchen wie demBankwesen und dem Gesundheitswesen."Zitat von Karthik Balasubramanian, SVP - Software und Hi-Tech, Persistent:"Innovation ist der Kern unserer Engineering- und Lösungsarbeit für Kunden. DasPersistent Digital Greenhouse(TM) - unser firmeneigener Design-Thinking-Ansatz -verbindet diese technologische Innovation mit einem Fokus auf CX undganzheitlicher Geschäftsausrichtung, was zu greifbaren Geschäftsergebnissen fürunsere Kunden führt. Es ist eine Bestätigung, dass Constellation Research hierwieder einmal unsere Führungsrolle anerkennt."Mit 30 Jahren Führungserfahrung in der Entwicklung digitaler Produkte verfügtPersistent über fundiertes Fachwissen zu Betriebsmodellen und Technologien, diefür Design, Architektur, Entwicklung und End-to-End-Management desProduktlebenszyklus erforderlich sind. Das Persistent Digital Greenhouse(TM) inVerbindung mit agilen Methoden fördert divergentes Denken und Produktvisionen,um die Markteinführung digitaler Produkte und Lösungen zu beschleunigen - undletztlich bahnbrechende Ideen in reale Ergebnisse zu verwandeln.Innovationsdienstleistungen und Ingenieurbüros spielen eine Schlüsselrolle beider Beschleunigung des Konzepts bis zur Kommerzialisierung und auch beimkontinuierlichen Innovationsprozess rund um den Lebenszyklus des Angebots.Constellation Research berücksichtigt bei seinen Überlegungen die folgendenKriterien:- Fördern von Innovation, Prototypen und Ideenfindung- Entwurf von Monetarisierungs- und Geschäftsmodellen- Immersive Benutzererlebnisse liefern- Anforderungsanalyse durchführen- Handwerkliches Produktdesign- Angebot entwickeln- Prüfung vorsehen- Qualitätssicherung liefern- Angebot bereitstellen- Ermöglicht Produkt-Re-EngineeringInformationen zu PersistentMit mehr als 12.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt ist Persistent Systems (BSE& NSE: PERSISTENT) ein globaler Lösungsanbieter für die Beschleunigung desdigitalen Geschäfts, die Modernisierung von Unternehmen und dieProduktentwicklung der nächsten Generation.