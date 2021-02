Solidatus, Datenmanagement-Plattform der nächsten Generation, beschafft Series-A-Mittel in Höhe von 14 Millionen Pfund

Solidatus, ein preisgekröntes Unternehmen für das Management von Datenherkunft und Metadaten, meldet heute die Einwerbung von 14 Millionen Pfund (19,2 Millionen US-Dollar) in einer Series-A-Finanzierungsrunde, um damit die die Methoden der Ansicht, des Verständnisses und der Verwaltung von Daten zu transformieren. AlbionVC führte die Finanzierungsrunde an. Ebenfalls beteiligt sind die beiden weltweiten Unternehmenskunden HSBC Ventures und Citi von Solidatus. Geleitet wurde die Transaktion von Emil Gigov und Jay Wilson von AlbionVC und Jay Wilson wird nach der Investition in das Board of Directors von Solidatus eintreten.

