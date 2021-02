Direktbank ING mit Gewinneinbruch im Corona-Jahr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach sieben Rekordjahren in Folge hat die deutsche Direktbank ING 2020 einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Sowohl das Vorsteuerergebnis als auch der Überschuss brachen im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Viertel (23 Prozent) ein, wie die Tochtergesellschaft der niederländischen Großbank ING am Freitag in Frankfurt mitteilte. Hauptgrund: Die Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle schnellte deutlich auf 264 Millionen Euro nach oben - maßgeblich wegen der Rolle der Direktbank als Kreditgeber für die nach einem Bilanzskandal inzwischen aus dem Dax geflogene Wirecard .

Der Vorsteuergewinn sank auf 1,042 Milliarden Euro, der Überschuss verringerte sich auf 692 Millionen Euro. "Wir haben in einem bewegten Geschäftsjahr ein sehr ordentliches Ergebnis erzielt und gezeigt, dass unser Geschäftsmodell wetterfest und für eine digitale Zukunft sehr gut geeignet ist", bilanzierte der Vorstandsvorsitzende der ING Deutschland, Nick Jue.