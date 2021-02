Routemaster Capital übernimmt 20 % der Besitzanteile an Valour Structured Products, einem führenden Finanzdienstleister für börsengehandelte Produkte mit Geschäftsschwerpunkt auf Digital Assets

Toronto, Ontario, 12. Februar 2021 - Routemaster Capital Inc. (das „Unternehmen“ oder „Routemaster“) (NEO: DEFI GR: RMJR) freut sich bekannt zu geben, dass die erstmals am 4. Januar 2021 angekündigte Transaktion (die „Transaktion“) zum Erwerb von 20 % der Besitzanteile an der Firma Valour Structured Products („Valour“) nunmehr abgeschlossen wurde. Nähere Einzelheiten zu Valour finden Sie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 4. Januar 2021.

Im Rahmen der Transaktion hat Routemaster insgesamt 21.000.000 Stammaktien des Unternehmens auf die Aktionäre von Valour, im Verhältnis zu ihrem anteiligen Aktienbesitz, übertragen und dafür im Gegenzug 20 % der Besitzanteile an Valour erhalten. In Zusammenhang mit der Transaktion wurden keine Finder's Fees entrichtet und es ist auch zu keinem Kontrollwechsel bei Routemaster gekommen.

Valour Structured Products ernennt Diana Biggs, vormals Global Head of Innovation bei HSBC Private Banking, zur CEO

Diana Biggs wurde zur CEO von Valour Structured Products ernannt und wird die ihr anvertrauten betrieblichen Aufgaben mit sofortiger Wirkung übernehmen. Als erfahrene Führungskraft im Bereich Technologie und Finanzdienstleistungen hatte sie zuvor den Posten des Global Head of Innovation bei HSBC Private Banking inne, wo sie in leitender Funktion für die Testung und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, Fintech-Partnerschaften und die Nutzung neuer Technologien verantwortlich zeichnete. Neben ihren Aufgaben bei Valour ist Diana als Associate Fellow bei der Said Business School, University of Oxford, und als Head Tutor für das „Oxford Blockchain Strategy Programme“ im Einsatz.

„Ich bin begeistert, gemeinsam mit Valour und dem Team von Routemaster Capital unsere erste strategische Übernahme abzuschließen und die Entwicklung von strukturierten Produkten im DeFi-Ökosystem zu begleiten“, erklärt Diana Biggs im Hinblick auf den Abschluss der Transaktion. „Die Nachfrage nach sicheren, digital strukturierten Produkten war noch nie so groß wie jetzt und ich freue mich schon darauf, hier in Zusammenarbeit mit Routemaster innovative Produkte zu entwickeln.“