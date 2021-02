Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038), Stuttgart, wird für das Geschäftsjahr 2020 nach derzeitigem Stand voraussichtlich ein Konzernergebnis nach Steuern von rund 2,6 Milliarden Euro ausweisen. Das Konzernergebnis nach Steuern der Porsche SE wird maßgeblich beeinflusst von dem ihr zuzurechnenden at Equity-Ergebnis aus der Kapitalbeteiligung an der Volkswagen AG in Höhe von derzeit rund 31,4 Prozent und damit vom Konzernergebnis nach Steuern der Volkswagen AG.

Das Konzernergebnis nach Steuern der Volkswagen AG umfasst neben dem operativen Ergebnis weitere Ergebnisbestandteile wie etwa das Finanzergebnis und Ertragsteuern. Die Volkswagen AG hatte am 22. Januar 2021 mitgeteilt, dass der Volkswagen Konzern ein operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen (Dieselthematik) von rund 10 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2020 erwartet.

Aktuell (12.02.2021 / 12:54 Uhr) notieren die Aktien der Porsche Automobil Holding SE im Xetra-Handel mit einem Minus von -0,52 Euro (-0,85%) bei 60,48 Euro.