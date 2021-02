Rational beruft einen neuen Finanzvorstand: Ab dem 1. März 2021 werde Jörg Walter zum neuen CFO berufen, teilt das Unternehmen aus Landsberg am Lech am Freitag mit. Walter arbeitet seit dem Jahr 2011 für Rational und habe „in dieser Zeit verschiedene kaufmännische Bereiche geführt und insbesondere das Group Controlling erfolgreich an den Anforderungen eines zunehmend größeren und internationaleren Konzerns ausgerichtet”, so ...