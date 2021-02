CGTN Frühlingsfest-Gala: Ein Fest für die Augen am Vorabend des chinesischen Neujahrs Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 12.02.2021, 13:40 | 67 | 0 | 0 12.02.2021, 13:40 | PEKING, 12. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Das Jahr 2021 ist nach dem chinesischen Tierkreis das Jahr des Ochsen. In der chinesischen Kultur steht der Ochse für harte Arbeiter im Hintergrund, intelligent und zuverlässig. CGTN Digital wird in diesem Jahr zum ersten Mal die komplette Frühlingsfest-Gala übertragen. Seien Sie dabei und erfahren Sie mehr über Neujahrsvorsätze und Wünsche, die die Chinesen für das neue Jahr haben. Die Frühlingsfest-Gala, oder „Chunwan" auf Chinesisch, wird am Vorabend des chinesischen Neujahrsfestes ausgestrahlt, wenn Millionen von chinesischen Familien zusammenkommen. Die diesjährige Gala fällt auf den 11. Februar und wird trotz der anhaltenden Pandemie stattfinden. Erstmals 1983 von China Central Television (CCTV) veranstaltet, ist die jährliche Show die meistgesehene Fernsehshow der Welt. Als fester Bestandteil des chinesischen Neujahrsfestes bietet das stundenlange Spektakel oft Lieder, Performances und Comedy-Sketche. CGTN Digital hat ein Round-up erstellt, um alles zu präsentieren, was Sie über diese grandiose Show wissen müssen. Backstage-Erkundung: Treffen Sie Regisseur und Darsteller Am Mittwoch, nur einen Tag vor der Show, ging CGTN Digital hinter die Bühne, um die Geheimnisse der Gala 2021 zu lüften. Chen Linchun , Generaldirektor der Frühlingsfest-Gala 2021, sprach über die diesjährigen Highlights und Besonderheiten des visuellen Festes. Er sagte, dass sich die Gala an die Pandemie COVID-19 angepasst hat und in vielerlei Hinsicht die neueste Technologie nutzen wird. Einer der Gala-Darsteller ist in diesem Jahr der Sänger Roy Wang , oder Wang Yuan, der Mitglied der beliebten Gruppe TFBoys ist. Er sagte, er werde ein Lied für Kinder mit einer Fusion aus elektronischer und Tanzmusik singen und fügte hinzu, dass die Musik die traditionelle chinesische Kultur in einigen neuen Formen fördert. Die chinesische Schauspielerin Yang Mi ist zum ersten Mal bei einer Gala dabei. Sie sagte, die Bühne sei eine ganz besondere Gelegenheit, um den Arbeitern an vorderster Front inmitten der Pandemie zu danken, und sie wünschte allen viel Glück für das kommende Jahr. Rückblick auf die vergangenen Galas Die Gala war nicht nur ein Trendsetter im Unterhaltungsbereich, sondern auch ein Zeuge des wirtschaftlichen Wachstums Chinas in den letzten Jahrzehnten. Hier finden Sie die Highlights der Frühlingsfest-Gala der letzten 38 Jahre. Seite 2 ► Seite 1 von 3



