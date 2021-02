NORDLB belässt VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Halten'

Analysierendes Institut: NORDLB

Analyst: Frank Schwope

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN VORZÜGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 155

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Volkswagen von 155 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach recht starken Auslieferungszahlen im Dezember seien die Januar-Zahlen angesichts der Lockdowns in zahlreichen Ländern noch recht ordentlich ausgefallen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Verkaufszahlen der Elektrofahrzeuge sollte Volkswagen dieses Jahr mehr als verdoppeln können. 2022 könnte der Konzern bei den Auslieferungszahlen dann auf Augenhöhe mit Tesla liegen./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / 12:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2021 / 12:21 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.