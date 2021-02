Asklepios beruft Jana Uhlig zur Regionalgeschäftsführerin Sachsen/Sachsen-Anhalt (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Vorgänger Patrick Hilbrenner übernimmt zum 1. April 2021 die Geschäftsführung

des Klinikums Frankfurt (Oder) bei RHÖN

- Hannah Gilles wird Geschäftsführerin in der Asklepios Klinik Weißenfels und

folgt auf Jana Uhlig



Die Asklepios Kliniken Gruppe hat Jana Uhlig zur Regionalgeschäftsführerin für

die Region Sachsen/Sachsen-Anhalt berufen. Frau Uhlig tritt die Stelle zum 1.

April 2021 an und folgt in dieser Position auf Patrick Hilbrenner, der

zeitgleich die Geschäftsführung des Klinikums Frankfurt (Oder) bei der

RHÖN-KLINIKUM AG übernimmt. Frau Uhlig trägt seit Oktober 2018 als

Geschäftsführerin der Asklepios Klinik Weißenfels Verantwortung. Als ihre

Nachfolgerin hat die Konzerngeschäftsführung Hannah Gilles berufen, zurzeit

Klinikmanagerin in Weißenfels.





"Mit Jana Uhlig haben wir eine außerordentlich kompetente und leistungsstarkeManagerin für die Regionalgeschäftsführung unserer Kliniken in Sachsen undSachsen-Anhalt berufen und sind sicher, dass sie mit viel Energie dazu beitragenwird, unsere Einrichtungen weiter zu stärken und auszubauen", sagt Kai Hankeln,Chief Executive Officer (CEO) der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. In ihrerneuen Position zeichnet Jana Uhlig für die Kliniken in Hohwald, Sebnitz,Radeberg sowie Weißenfels verantwortlich, so wie bereits Patrick Hilbrenner."Patrick Hilbrenner ist ein sehr erfahrener Klinikmanager, der erfolgreichFührungspositionen bei kommunalen und privaten Klinikträgern innehatte, zuletztseit 2018 als Regionalgeschäftsführer bei Asklepios. Wir danken ihm für diegeleistete Arbeit bei Asklepios und freuen uns, dass er im Rahmen der neuenPartnerschaft mit der RHÖN-KLINIKUM AG künftig Verantwortung für die Leitung desKlinikums Frankfurt (Oder) übernimmt. Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabeviel Erfolg!", so Kai Hankeln.Jana Uhlig , die künftige Regionalgeschäftsführerin für die RegionSachsen/Sachsen-Anhalt bei Asklepios, ist seit Oktober 2018 alsGeschäftsführerin der Asklepios Klinik Weißenfels tätig. Die gebürtigeCottbuserin hat zunächst in der Schweiz Hotel- und Tourismusmanagement studiert(Bachelor of International Business) und anschließend in Schottland einen Masterof Science in Corporate Strategy and Finance erlangt. Ihre berufliche Karrierein der Gesundheitswirtschaft begann 2011 als Management Trainee bei den HeliosKliniken. Es folgten Stationen als Assistentin der Geschäftsführung der HeliosKlinikum Bad Saarow GmbH (2013-2014), als Geschäftsführerin der Helios KlinikWesermarsch GmbH und der Helios Seehospital Sahlenburg GmbH (2014) und zuletzt,vor ihrem Eintritt bei Asklepios 2018, als Geschäftsführerin der Helios KlinikJerichower Land GmbH, der Medizinisches Versorgungszentrum Sachsen-Anhalt GmbHund der Gesundheitsmanagement Elbe-Flaming GmbH.Hannah Gilles , die ab April die Nachfolge von Frau Uhlig als Geschäftsführerinder Asklepios Klinik Weißenfels antritt, ist seit Oktober 2019 Klinikmanagerinin Weißenfels. Frau Gilles verfügt über einen Bachelor of Science in Health CareManagement der Hochschule Niederrhein Krefeld und hat vor ihrer Tätigkeit fürAsklepios in unterschiedlichen Positionen bei den Helios Kliniken gearbeitet,zunächst als Projektmanagerin und Betriebsleiterin Bereich Logistik, danach alsTrainee an den Klinik-Standorten Zerbst und Erfurt und zuletzt als KaufmännischeLeiterin der Medizinisches Versorgungszentrum - Campus Klinikum München WestGmbH.Kontakt für Rückfragen:Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: mailto:presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:http://www.asklepios.comhttps://gesundleben.asklepios.com/http://www.facebook.com/asklepiosklinikenhttp://www.youtube.com/asklepiosklinikenAnmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" ( https://wir-sind-pflege.blog/)Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65048/4837002OTS: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA