Berlin (ots) - Im Mercedes-Abgasskandal brechen neue Zeiten an: Nachdem sichhauptsächlich Landgerichte mit dem Dieselbetrug durch die Daimler AG befassthatten, fällen nun auch die höchsten Gerichte verbraucherfreundliche Urteile.Entscheidungen des Oberlandesgerichts Naumburg, des Bundesgerichtshofs (BGH) unddes Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sprechen Verbrauchern imDaimler-Abgasskandal das Recht auf Entschädigung(https://formular.rueden.de/abgasskandal/kostenlose-erstberatung) zu.Vor zahlreichen Landgerichten konnten Verbraucher bereits eineSchadensersatzzahlung erreichen, weil die Daimler AG wegen vorsätzlichersittenwidriger Schädigung nach § 826 BGB verurteilt wurde. Der Grund: DerStuttgarter Autobauer hat das sogenannte Thermofenster in diversen Dieselmotorenverbaut, das als Abschalteinrichtung angesehen werden kann. Auch eineKühlmittel-Solltemperatur-Regelung, die sich negativ auf die Abgasreinigung imNormalbetrieb auswirkt, wurde in Mercedes-Fahrzeugen entdeckt. DieseAbschalteinrichtungen lassen die Dieselautos weit dreckiger auf der Straßefahren als auf dem Prüfstand der Zulassungsbehörden. Hinzu provozieren dieseFahrzeuge mit einem zu hohen Ausstoß an gesundheits- und umweltschädlichenStickoxiden Dieselfahrverbote in Städten. Das führt wiederum zum Wertverlustbeim betroffenen Fahrzeug. Verbraucher wehren sich daher zurecht vor denGerichten gegen einen Betrug durch den Autohersteller.Erstes positives Urteil von einem Oberlandesgericht im Mercedes-AbgasskandalIm September 2020 fällte das Oberlandesgericht Naumburg das ersteverbraucherfreundliche Urteil eines OLG im Daimler-Dieselskandal (https://www.rueden.de/blog/pressemitteilungen/von-rueden-gewinnt-erstes-verfahren-vor-einem-oberlandesgericht-im-daimler-dieselskandal/) (8 U 8/20). DieVerbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN überzeugte die Richter vom sittenwidrigenVerhalten der Daimler AG und erwirkte eine Entschädigung für den betrogenenMercedes-Fahrer. Der Verbraucher dürfte das manipulierte Dieselfahrzeug - einenMercedes Benz GLK 220 CDI 4MATIC - an den Hersteller zurückgeben und erhieltdafür knapp 26.000 Euro von Daimler. Dieses Urteil hat eine Signalwirkung fürweitere, laufende Prozesse gegen die Daimler AG im Abgasskandal. In vielenFällen orientieren sich Gerichte an den Urteilen höherer Gerichte wie von einemOLG - und ganz besonders an den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs.Bundesgerichtshof äußert sich zu Daimler-DieselskandalDeutschlands oberstes Zivilgericht, der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, hat sichim Januar 2021 zum ersten Mal zum Thermofenster in Mercedes-Motoren geäußert. Im