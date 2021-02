ING Deutschland erzielt soliden Jahresgewinn und startet einzigartiges Wertpapierangebot

--------------------------------------------------------------

- Gewinn vor Steuern bei 1,042 Mrd. Euro (2019: 1,352 Mrd. Euro), Risikokostenbei -264 Mio. Euro (2019: +40 Mio. Euro)- Anzahl der Hausbankkunden steigt um 335.000 auf 2,15 Mio. (2019: 1,82 Mio.)- Wachstum bei allen Produkten im Geschäftsfeld Retail Banking, besonders imWertpapiergeschäft- Bank bietet ab April alle ETF-Sparpläne ohne Kaufgebühren an: "Wir machen dasregelmäßige, langfristige und breit gestreute Investieren in Wertpapiere soeinfach wie das Tagesgeldsparen", sagt Nick Jue.Die ING Deutschland hat sich in einem von der Corona-Pandemie geprägtenGeschäftsjahr krisensicher gezeigt und die Basis für profitables Wachstum weitergestärkt. Die Anzahl der Kundinnen und Kunden, die neben dem Girokonto mitregelmäßigem Geldeingang mindestens ein weiteres Produkt der Bank nutzen, stiegum 335.000 auf 2,15 Mio. (2019: 1,82 Mio.). Insgesamt zählte die ING DeutschlandEnde 2020 rund 9,53 Mio. Kundinnen und Kunden (2019: 9,52 Mio.), dasBruttowachstum lag bei 512.000 (2019: 595.000).Das Ergebnis vor Steuern betrug 1,042 Mrd. Euro nach 1,352 Mrd. Euro im Vorjahr,wobei die Risikokosten mit -264 Mio. Euro zu Buche schlugen (2019: +40 Mio.Euro). Das Provisionsergebnis stieg bedingt durch ein starkes Wertpapiergeschäftum 48 Prozent auf 479 Mio. Euro (2019: 325 Mio. Euro). Das Zinsergebnis lag mit2,041 Mrd. Euro knapp unter Vorjahresniveau (2019: 2,078 Mrd. Euro). InklusiveInterhyp und Lendico zählte die ING in Deutschland und Österreich Ende 20206.244 Beschäftigte (2019: 5.676)."Wir haben in einem bewegten Geschäftsjahr ein sehr ordentliches Ergebniserzielt und gezeigt, dass unser Geschäftsmodell wetterfest und für eine digitaleZukunft sehr gut geeignet ist", sagt Nick Jue, Vorstandsvorsitzender der INGDeutschland und Head of Region Germany. "Immer mehr Kundinnen und Kundenvertrauen uns in verschiedenen Finanzfragen und bestärken uns darin, mit einemumfassenden, digitalen Angebot auf profitables Wachstum zu setzen."Wertpapiersparen wird weiteres Einstiegsprodukt - alle ETF-Sparpläne ohneKaufgebührenDie Anzahl der Wertpapiertransaktionen erreichte 2020 den Rekordwert von 26,9Mio. (2019: 11,5 Mio.). Ebenso erfreulich entwickelte sich die Anzahl derabgeschlossenen Wertpapiersparpläne, die um 60 Prozent auf 573.000 anstieg(2019: 352.000). Das Depotvolumen legte im Berichtszeitraum auf 57,3 Mrd. Eurozu (2019: 45,8 Mrd. Euro), die Anzahl der Depots stieg um 287.000 auf 1,7 Mio.