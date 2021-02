Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Disclosure of closely related parties’ transaction in the shares of Gabriel Holding A/S In accordance with Article 19 of the Market Abuse Regulation, Gabriel Holding A/S publishes the following transaction. Attachment Gabriel Holding AS - Announcement no 3 - Managers Transaction