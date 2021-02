Länder fordern Nachbesserungen bei geplanter Fahrdienst-Reform

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der geplanten Reform des Fahrdienst-Marktes in Deutschland zeichnen sich schwierige Verhandlungen zwischen Bund und Ländern ab. Bei einer Debatte am Freitag im Bundesrat machten vor allem Länderminister der Grünen klar, sie könnten einer Novelle des Personenbeförderungsrechts ohne Änderungen nicht zustimmen. Die Grünen sind in vielen Landesregierungen vertreten. Der Bundesrat muss der Reform zustimmen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) warnte vor zeitlichen Verzögerungen.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass bestehende Hemmnisse für neue Mobilitätsanbieter verschwinden sollen. Damit soll der Einstieg neuer Anbieter in den Taxi- und Fahrdienstmarkt erleichtert werden, die meist per App bestellt werden. Bestehende Angebote laufen derzeit auf Basis einer Experimentierklausel. Die neuen Dienste sollen das klassische Taxigewerbe sowie den öffentlichen Nahverkehr ergänzen. So sollen sogenannte Pooling-Angebote von Fahrdiensten, bei denen sich mehrere Fahrgäste ein Fahrzeug teilen, dauerhaft erlaubt werden.