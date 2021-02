Helfen blaue Automobile gegen den COVID-Blues? PPG 2020 Automotive Color Report zeigt, dass blaue Farbtöne das Wachstum von vor der Pandemie weiter unterstützen

PPG released its 2020 automotive color popularity report, showing blue hues continuing to increase in popularity. The optimistic color climbed to 9% of global color share – an increase from 2019. (Graphic: Business Wire)

Der Trend untermauert die PPG-Autofarbenprognose für 2019, in der davon ausgegangen wurde, dass der Absatz von blauen Autos in den nächsten vier Jahren steigen wird. PPG-Experten glauben, dass die globale COVID-19-Pandemie die weltweite Vorliebe für die Farbe weiter anheizen wird.

„COVID-19 bewirkt, dass die Wünsche und Prioritäten der Verbraucher in den Vordergrund rücken“, so Misty Yeomans, PPG Color Styling Manager, Nord- und Südamerika. „Blau ist eine optimistische, beruhigende Farbe, die Vertrauen, Zuverlässlichkeit, Zuversicht, Heilung und Hoffnung vermittelt. Sie wird auch mit Natur, Sauberkeit und zukunftsweisender Technologie assoziiert.“

Während Blau in den meisten Regionen stabil blieb, legte die Farbe in den Märkten des asiatisch-pazifischen Raums um 1 % zu, was praktisch das gesamte globale Wachstum der Farbe ausmacht. In Nordamerika hielt sich Blau bei 10 % des Farbanteils, wurde aber bei Minivans, Kleinwagen und Sportwagen immer beliebter. Blau beherrscht nun 15 % des Sportwagensegments in der Region.

In Europa hat Blau einen Marktanteil von 11 %. Der Absatz von blauen Fahrzeugen der Luxusklasse, der Mittelklasse und des Kleinstwagen-Segments stieg im vergangenen Jahr auf dem gesamten Kontinent um 1 %. In China stieg der Kauf von blauen Kleinstwagen um 4 % und von blauen Mittelklassewagen um 2 %, während die Farbe Blau bei den Minivans um 6 % zurückging.

Da sich der Trend hin zu Blau fortsetzt, erwartet Yeomans, dass die Farbe in lebendigeren oder entsättigten Schattierungen, intensiven Luxusfarbtönen und Tönen mit leichtem Türkiseinfluss aufschlagen wird.

„Der digital inspirierte Farbton Aqua-Blues kombiniert Vielseitigkeit mit einem Gefühl von Jugendlichkeit und einem frischen Geist“, so Yeomans. „Das Aufkommen des Marktes für Elektrofahrzeuge (EV) wird auch das Wachstum bei leuchtenden Farbtönen und interessanten Effekten, wie z. B. farbverändernden Farben, vorantreiben. Wir sehen auch, dass Blau vermehrt in Zierlinien, Logos und weiteren dekorativen Anwendungen eingesetzt wird.“