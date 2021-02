Anlegerverlag BioNTech: fällt jetzt endlich die 100? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 12.02.2021, 14:48 | 2 | 0 | 0 12.02.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Das darf doch wohl nicht wahr sein. BioNTech hat seit Tagen Probleme damit, die Marke von 100 Euro endlich zu überschreiten. Wahrscheinlich sehen es die Anleger ständig als perfekten Moment an, um aus dieser Aktie auszusteigen. Das Problem ist also nicht die Anlegerstimmung gegenüber dieser Aktie, sondern die ständigen Gewinnmitnahmen! Anleger-Tipp: BioNTech gibt in diesen Tagen auf dem Aktienmarkt absolut Vollgas! Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken. BioNTech hat allerdings eine enorm anspruchsvolle Reise hinter sich. Nachdem die Aktie im Zuge der Coronakrise bereits deutlich die Marke von 100 Euro überwunden hatte, ging es danach wieder steil bergab und man musste sich mit 70 Euro begnügen. Danach nahm der Kurs wieder ordentlich Fahrt auf und steht nun wieder knapp vor der 100. Eine echte Achterbahnfahrt! Kann das Mainzer Unternehmen, das sich mit der Impfstoffproduktion beschäftigt, diesen Schwung nun endlich mitnehmen und die glorreiche Marke knacken? Es sieht schlecht aus, denn diesen Schritt versucht man schon seit Tagen. Allerdings kann man heute bereits wieder ein sattes Plus verzeichnen. Dies liegt derzeit bei 0,51 Prozent und 0,49 Euro, sodass der Kurs auf 97,45 Euro steigt! Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.



