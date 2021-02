WHO meldet globalen Einbruch der Corona-Zahlen Autor: Tichys Einblick | 12.02.2021, 14:47 | 87 | 0 | 0 12.02.2021, 14:47 | Die WHO meldet in ihrem neusten wöchentlichen Covid-19 Update einen anhaltenden substanziellen Rückgang der Corona-Neuinfektionen – und zwar weltweit. Um 17% brach die Zahl im Vergleich zur Vorwoche ein, was den niedrigsten Wert seit 15 Wochen darstellt. Die Todesfälle gingen ebenfalls um 10% zurück. Das ganze geschieht anscheinend ziemlich unabhängig von getroffenen Maßnahmen: „Alle WHO-Regionen Der Beitrag WHO meldet globalen Einbruch der Corona-Zahlen erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Redaktion. Diesen Artikel teilen

