Rund 45 000 Tschechen und Österreicher arbeiten in Deutschland

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die verschärften Regeln für die Einreise aus Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol könnten auch zehntausende Berufspendler treffen. Rund 45 000 in Deutschland sozialversicherungspflichtig Beschäftigte hatten zuletzt ihren Wohnsitz in Tschechien oder Österreich, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag auf dpa-Anfrage mitteilte. Die genaue Ausgestaltung der Regeln für Pendler nach der Einstufung ihrer Heimat als Virusmutationsgebiete war am Nachmittag zunächst noch unklar.

Nach der jüngsten BA-Statistik von Ende Juni waren 33 800 Tschechen in der Bundesrepublik regulär in Lohn und Brot. Davon arbeiteten 22 000 in Bayern, 8900 in Sachsen und 900 in Thüringen. Die meisten waren im verarbeitenden Gewerbe (11 600) sowie in Verkehr und Lagerei (5700) beschäftigt, wozu etwa Lastwagenfahrer und Kurierdienste zählen.