KORREKTUR Corona-Impfung: 7,6 Millionen Menschen im Alter von 70 bis unter 80 Jahren mit hoher Priorität Nachrichtenagentur: news aktuell | 12.02.2021, 15:30 | 39 | 0 | 0 12.02.2021, 15:30 |

In der Tabelle "Bevölkerung am 31.12.2019 nach ausgewählten Altersgruppen,

Anteil an der Bevölkerung in %" enthielt die 2. Spalte fälschlicherweise Werte

zu einer anderen Altersgruppe, nämlich zu den 75- bis unter 80-Jährigen anstatt

der 70- bis unter 80-Jährigen. Die Korrektur ist fett hervorgehoben.



