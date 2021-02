Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

IPO Südkoreanische Softbank-Beteiligung Coupang plant Börsengang in New York Der südkoreanische Onlineversandhändler Coupang will an der New York Stock Exchange an die Börse gehen. Die Softbank-Beteiligung reichte am Freitag entsprechende Formulare bei der US-Börsenkommission SEC ein. Die Papiere sollten unter dem Ticket …