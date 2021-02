^ DGAP-News: Investors-Research / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion IMC International Mining Corp. möchte Finanzierungsrunde in Höhe von 5,2 Millionen CAD durchführen

IMC International Mining (ISIN: CA45250W1014 ; WKN: A2PPAQ) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Durchführung einer nicht vermittelten Privatplatzierung von bis zu 15.000.000 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens zum Preis von 0,35 CAD pro FT-Einheit beabsichtigt, um einen Bruttoerlös von bis zu 5.250.000 CAD einzunehmen.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens, die für die Zwecke des kanadischen Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act) als Flow-Through-Aktie gilt (eine FT-Einheitsaktie), und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant, jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,50 CAD zu erwerben.

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Einheiten im Rahmen der Privatplatzierung wird zur Finanzierung von Explorationsarbeiten im unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Thane im nördlichen Zentrum von British Columbia verwendet werden, welche als kanadische Explorationsausgaben (Canadian Exploration Expenses) und Flow-Through-Bergbauausgaben (Flow-Through Mining Expenditures) gemäß der Definition dieser Begriffe im kanadischen Einkommensteuergesetz (Income Tax Act) gelten.



Die Warrants sind auch einem vorgezogenen Verfall vorbehalten. Sollte der volumengewichtete durchschnittliche Schlusskurs der Stammaktien an der Canadian Securities Exchange an zehn aufeinander folgenden Handelstagen 0,80 CAD oder mehr betragen, hat das Unternehmen die Möglichkeit, ist aber nicht verpflichtet, den Verfall der Warrants auf 20 Tage nach dem Datum einer Benachrichtigung über einen vorgezogenen Verfall vorzuziehen.

In Verbindung mit der Platzierung fallen unter bestimmten Umständen möglicherweise Vermittlungsprovisionen (Finders Fees) an. Die FT-Einheitsaktien und die Warrants, die im Rahmen der Platzierung begeben werden, sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum der Platzierung gebunden.