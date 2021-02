E-Auto-Pionier Tesla hat es getan, der Finanzdienstleister Square und die Software-Schmiede MicroStrategy ebenfalls. Sie haben einen Teil Ihrer Cash-Reserven in Bitcoin investiert.

Für Krypto-Fans sind die Engagements großer Unternehmen ein weiterer Beweis, dass der Bitcoin mehr als nur ein heißes Spekulationsobjekt ist. Experten wie Timo Emden von Emden Research glauben, dass das erst der Anfang ist. „Unternehmen und Institutionen kratzen womöglich erst an der Oberfläche, wenn es um Beteiligungen an dezentralen Vermögenswerten geht“, so Emden.

Trotzdem dürften Riesen-Investments wie von Tesla vorerst die Ausnahme bleiben, glaubt der Experte. „Dass nun sämtliche Unternehmen ein Engagement in Bitcoin und Co. nach dem Beispiel des E-Autobauers Tesla ankündigen scheint fraglich“, so Emden. „Viele Firmen und Institutionen dürften sich vorerst in die Beobachterrolle geben, um berechtigte Bedenken ausräumen zu können. Der Großteil wird am Ende des Tages womöglich das Investment zumindest im kleinen Rahmen suchen und auch finden.“

Für Aufsehen sorgte in dieser Woche auch die Nachricht: Der Kreditkartenanbieter Mastercard könnte noch in diesem Jahr Transaktionen mit ausgewählten Kryptowährungen möglich machen. Die Nachricht lieferte frischen Rückenwind für den Bitcoin, der weiter Kurs auf die Marke von 50.000 US-Dollar nimmt. Am Freitag markierte der Bitcoin ein neues Rekordhoch von 48.387 US-Dollar.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion