AWS und die Bundesliga verbessern mit neuen leistungsbezogenen Statistiken für die Saison 2021 die Echtzeit-Spielanalyse

Amazon Web Services (AWS), ein Amazon.com, Inc.-Unternehmen (NASDAQ: AMZN), und die Deutsche Bundesliga, Deutschlands führende nationale Fußballliga, haben heute drei neue Bundesliga Match Facts auf Basis von AWS angekündigt, um den Fans tiefere Einblicke in das Geschehen auf dem Spielfeld zu ermöglichen. Die neuen Match Facts werden am 21. Spieltag am 12. Februar 2021 mit dem Spiel RB Leipzig gegen FC Augsburg eingeführt. – Hierbei handelt es sich um folgende Analysen: „Most Pressed Player“, zeigt auf, wie oft ein Spieler in Ballbesitz während eines Spiels in eine wesentliche Drucksituation gerät; „Attacking Zones“, zeigt den Fans auf, wo ihr Lieblingsteam angreift und von welcher Seite des Spielfelds aus am wahrscheinlichsten ein Tor erzielt wird; und „Average Positions – Trends“, zeigt auf, wie sich Änderungen in der taktischen Formation eines Teams auf den Ausgang eines Spiels auswirken können. Fans können hier Videos zu den einzelnen Statistiken sehen, Blogs lesen und mehr erfahren.

The Most Pressed Player stat shows how often a player in possession of the ball experiences a significant pressure situation by measuring the number of opposing players involved, their distance to the player, as well as the direction of every players’ movement. (Graphic: Business Wire)

Die Bundesliga Match Facts werden durch das Erfassen und Analysieren von Daten aus Live-Videoübertragungen von Spielen generiert, die in AWS gestreamt werden. Die Fans werden diese Einblicke als Grafiken während der Übertragungen sowie in der offiziellen Bundesliga-App während der gesamten Saison 2020/2021 und auch danach sehen. Die Daten werden dann in Echtzeit als Statistiken an die Fernsehzuschauer in aller Welt zurückgespielt. Diese erweiterten Statistiken helfen den Zuschauern dabei, Dinge wie die Entscheidungsfindung auf dem Spielfeld und die Torwahrscheinlichkeit für jeden Schuss besser zu verstehen. Die drei neuen Match Facts werden das Geschehen auf dem Spielfeld noch besser in Szene setzen und den Fans, Trainern, Spielern und Kommentatoren visuelle Unterstützung bei der Analyse der Entscheidungsfindung einer Mannschaft bieten.