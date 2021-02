Anlegerverlag Was für ein Auftakt bei CTS Eventim! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 12.02.2021, 17:32 | 54 | 0 | 0 12.02.2021, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de CTS Eventim katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund fünf Prozent an. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus? Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2021! Die Charttechnik zeigt sich nach diesem Anstieg wieder von ihrer besten Seite. Dann damit kostet CTS Eventim damit so viel wie noch in diesem Monat. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Die Aktionäre hatten den Wendepunkt bisher bei 53,85 EUR ausgelotet. Bei CTS Eventim ist also Hochspannung angesagt. Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen. Immerhin gibt es heute die Chance auf einen vergünstigten Put-Kauf. Allen Grund zur Freude haben dagegen diejenigen, die CTS Eventim ohnehin im Depot haben. Fazit: Wie geht es bei CTS Eventim jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer