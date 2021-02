WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat die Sitzung am Freitag mit Kursverlusten beendet. Der Leitindex ATX verlor 0,68 Prozent auf 2962,71 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,76 Prozent auf 1506,53 Zähler nach. Versorgeraktien gaben kräftig nach und zogen so die Aktienbarometer nach unten.

Sorgen um die Entwicklung der Coronakrise in all ihren Facetten waren zum Wochenausklang zunächst wieder stärker in den Fokus gerückt - von den europaweiten Neuinfektionen und Lockdown-Maßnahmen bis hin zu den wirtschaftlichen Folgewirkungen und dem Fortschritt der Impfkampagne. Doch die trübe Stimmung dürfte nach Ansicht von Marktteilnehmern nicht nachhaltig sein - Aktien seien weiterhin gefragt, schreibt etwa die Helaba.