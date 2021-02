Bundestag stimmt Postreform zu - Briefmarken könnten teurer werden

BERLIN (dpa-AFX) - Ein Reformvorhaben, das Grundlage sein könnte für ein höheres Briefporto, hat eine wichtige Hürde genommen. Im Bundestag stimmten am Freitag die Fraktionen der Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD sowie die AfD für das Reformpaket, während die FDP, die Grünen und die Linke dagegen votierten.

Mit der Reform will die Bundesregierung eine Berechnungsmethode in das Postgesetz hieven - bisher steht diese Methode nur in einer Verordnung, was zwei Gerichte bemängelt haben. Die Berechnungsart ist positiv für die Post - der Spielraum für Portoerhöhungen fällt dadurch relativ hoch aus. Die Zustimmung auch des Bundesrats zur Reform steht noch aus. Hier könnte es Widerstand geben.