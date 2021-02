(neu: Der 1. Absatz wurde mit dem für 19 Uhr geplanten Treffen zwischen Mattarella und Draghi aktualisiert. Der 1. Satz des 2. Absatzes wurde gestrichen)



ROM (dpa-AFX) - In Italien herrscht großes Rätselraten über eine mögliche Regierung unter Ex-Zentralbankchef Mario Draghi. Am Freitag wartete das Land gespannt, wann der 73-Jährige zu Staatspräsident Sergio Mattarella geht, um ihm mitzuteilen, ob er eine Regierung bilden will oder nicht. Am frühen Abend teilte der Palast des Präsidenten schließlich mit, dass Draghi für 19 Uhr erwartet werde. Die Entscheidung des Ex-Währungshüters war zu dem Zeitpunkt jedoch unklar. Einige in Rom hatten sie schon für Donnerstag erwartet. Draghi hatte am 3. Februar unter Vorbehalt das Mandat angenommen und in vielen Gesprächen mit Parteien und Verbänden eine Mehrheit für eine Expertenregierung ausgelotet.