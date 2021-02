Bank of America kündigt Maßnahmen zur Erzielung von netto null Treibhausgasemissionen vor 2050 an

Auf der Grundlage der langjährigen Unterstützung der Bank of America für die Pariser Klimavereinbarung hat das Unternehmen heute erste Schritte zur Erreichung des Ziels vorgestellt, bis zum Jahr 2050 keine Treibhausgasemissionen (THG) im Rahmen ihrer Finanzierungsaktivitäten, ihrer Geschäftstätigkeit und ihrer Lieferkette zu verursachen. Die Bank of America wird weiterhin aktiv mit ihren Kunden zusammenarbeiten, um deren eigene Entwicklung hin zu einem Netto-Null-Emissionsausstoß zu beschleunigen. Außerdem ist geplant, wissenschaftlich fundierte Zwischenziele für emissionsintensive Portfolios, einschließlich Energie und Strom, festzulegen. Darüber hinaus hat die Bank of America ihre umfassenderen 2030-Ziele für den operativen Bereich und die Lieferkette als Teil eines ganzheitlichen Engagements für ökologische Nachhaltigkeit veröffentlicht.

„Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir alle Teile unseres Unternehmens – auch über unsere direkte Geschäftstätigkeit hinaus – nutzen, um den Übergang zu einer globalen Netto-Null-Ökonomie zu beschleunigen“, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Bank of America, Anne Finucane, die für die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance, nachhaltige Finanzen, Kapitaleinsatz und öffentliche Politik zuständig ist. „Wir sind uns bewusst, dass dies keine leichte Aufgabe sein wird, aber wir sind überzeugt, dass unser Engagement dazu beitragen wird, das Wachstum von CO2-freien Energie- und Stromlösungen, nachhaltigem Transport und nachhaltiger Landwirtschaft sowie anderer Sektortransformationen voranzutreiben und gleichzeitig mehr klimaverträgliche und gerechte Möglichkeiten für unsere Zukunft zu schaffen.“

Zusammenarbeit auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen

Als Teil des Übergangs zu Netto-Null-Emissionen trat die Bank of America im Juli 2020 der Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) als Mitglied des Global Core Teams bei. Gemeinsam mit 15 anderen Finanzinstituten beteiligte sich die Bank of America an der Entwicklung des „Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry“ (Globaler Standard zur Treibhausgasbilanzierung und -berichterstattung für die Finanzindustrie), der eine einheitliche Methodik zur Bewertung und Offenlegung von Emissionen im Zusammenhang mit Finanzierungsaktivitäten bereitstellt. Die Bank of America hat sich verpflichtet, ihre finanzierungsbedingten Emissionen bis spätestens 2023 offenzulegen.