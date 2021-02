Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Mütter, Ärzte, Unternehmer: Brandbriefe bringen Söder in Erklärungsnot Die Münchener Ärztin und dreifache Mutter Charlotte von Padberg hat sich in einem Brandbrief an den bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder gewendet, aus dem der Merkur berichtet. In ihrem Brief appelliert von Padberg an Söder, die Schulen …