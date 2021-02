Ex-EZB-Chef Draghi will neuer Ministerpräsident Italiens werden Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 12.02.2021, 19:54 | 49 | 0 | 0 12.02.2021, 19:54 | ROM (dpa-AFX) - Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, will neuer Ministerpräsident Italiens werden. Das teilte ein Sprecher des Präsidentenpalastes am Freitagabend in Rom mit./pky/DP/he

