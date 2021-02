Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum ersten Mal fliegen die Deutschen in ihrem Sommerurlaub lieber nach Kreta als nach Mallorca. Das gehe aus den Buchungen in den Reisebüros und auf der Internetseite von Deutschlands größtem Reiseanbieter "Tui" hervor, berichtet das Wirtschaftsmagazin Business Insider.Demnach haben es gleich drei griechische Inseln in die Liste der fünf meistgebuchten Reiseziele für den Sommer 2021 geschafft: Neben Kreta sind das Rhodos (Platz 3) und Kos (4). Die Türkische Riviera landet auf Rang 5. "Griechenland startet mit dem Rückenwind des vergangenen Sommers in die neue Saison", sagte der Chef von TUI Deutschland, Marek Andryszak, zu Business Insider. "Der Wunsch, spätestens im Sommer zu reisen, ist groß. Mit dem europaweiten Hochfahren der Impfungen wächst die Zuversicht, dass Reisen schon bald wieder möglich sein wird", so Andryszak.Ein weiterer Trend bestätigt die Reiselust: Laut der Buchungen bei "Tui" investieren die Deutschen im Jahr 2021 rund ein Fünftel mehr Geld in ihren Sommerurlaub als noch 2019 - und zwar in bessere Hotelzimmer, längere Urlaube, mehr Verpflegung oder Upgrades im Flugzeug. "Für viele ist der Urlaub 2020 ausgefallen, sodass sie sich jetzt etwas mehr gönnen als in der Vergangenheit", sagte Andryszak.