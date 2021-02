An den Unternehmensmeldungen hat es diese Woche nicht gelegen. Fast durchweg gute Zahlen, Übernahmeangebote oder positive Entwicklungen. Und das Makroumfeld enthielt wenig Überraschendes: In Deutschland wurde der Lockdown erwartungsgemäss verlängert, wobei die Infektionszahlen zumindest erkennbar sinken. Gleichzeitig erreicht die Zahl der geimpften Personen langsam zumindest in den USA, Israel und Grossbritannien nennenswerte Quoten im zweistelligen Prozentbereich. Die gut 1,5 % der zweifach Geimpften in Deutschland wird sich laut Planungen in den nächsten 4 Wochen vervielfachen. So schöpfen langsam wieder einige Wirtschaftsunternehmen zumindest wieder Hoffnung.

Die besonders vom Lockdown betroffenen Branchen – stationärer Handel von Nichtlebensmitteln, Gastronomie, Kultur und Freizeitbranche und der Tourismus inklusive Airlines – haben noch eine Durststrecke vor sich.

Optimismus auf baldige Entspannung stützt die Kurse, reicht aber nicht für nachhaltige neue Hochs.

Optimismus auf baldige Entspannung stützt die Kurse, reicht aber nicht für nachhaltige neue Hochs.

Und wie letztes Wochenende bereits erwartet befanden wir uns auf dem Weg zu neuen Hochs, Basis dafür war gelegt.

Am Samstag war Zeit sich die Entwicklung beim südafrikanisch/niederländischen Konzern näher anzusehen: Steinhoff siegt vor High Court, Fortsetzung am Montag in Amsterdam vor dem District Court – wieder gegen Conservatorium. Seinerzeit galt der Montag noch als Schicksalstag mit Anhörung bei einem Amsterdamer District Court – der Termin wurde dann jedoch auf Wunsch Steinhoffs auf den kommenden Montag verschoben. Wir werden über die weitere Entwicklung zeitnah berichten.

Aurelius' Office Discount scheitert mit stationärem Frankreich-Geschäft – der Rest wird digitaler und ein perfekter erster Handelstag eienr unserer "Onlineaktien" waren die Themen am Sonntag: home24 Tochter Mobly steigt am ersten Handelstag um über 25 % – guter Start.

Am Montag erreicht der DAX ein Allzeithoch bevor der Kurs im Laufe des Tages bröckelt…

Mit 14.156,84 Punkten startete der Markt in die Woche. Schlussstand am Montag war nahe beim Tagestief bei 14.059,91 Punkten. Allzeithoch bei 14.169,49 Punkten erreicht, danach wieder runter. Schade. Vielleicht fehlte einfach der Schwung oder die guten Anschlussmeldungen. Spannend und mit kräftiger Kurssteigerung wurde eine Meldung von Sonntag aufgenommen: Dialog Semiconductor begehrt – Renesas bietet 67,50 EUR – Dialog Management zufrieden. Wird wohl trotzdem nicht das letzte Wort sein. Spannung garantiert, Investierte in entspannter Situation.