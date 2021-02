Zwei Frauen sitzen sich in modernen weißen Lederbürostühlen in Corona-respektvollem Abstand gegenüber. Wir befinden uns irgendwo im Kanzleramt. Vom Zuschauer aus links vor einer Fensterfront mit Blick auf den Reichstag sitzt Kanzlerin Angela Merkel. Ihr gegenüber sitzt ins Tageslicht schauend Marietta Slomka, langjährige Moderatorin des ZDF heute journals. Zwischen den beiden an der Wand „moderne”

Der Beitrag Slomka bei Merkel-Audienz: „Aber eigentlich ist doch die 35 die neue 50“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.