Während die Fresenius Medical Care Aktie nach der Gewinnwarnung zuletzt von Analysten einige Abstufungen kassierte, scheint der DAX-Wert nach dem Sturz von der 70-Euro-Marke auf 55,18 Euro schon wieder auf Erholungskurs. Wir hatten in den letzten Tagen wiederholt auf die charttechnische Erholungschance bei dem Healthcare-Titel hingewiesen, der prompt auch neue Kaufsignale lieferte - so am Freitag mit dem wichtigen Sprung über die ...