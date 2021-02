McFit öffnet Outdoor-Fitness-Studios in Deutschland (FOTO)

Hamburg (ots) - Wir bieten unseren Mitgliedern an zehn Standorten ab heute

Trainingsmöglichkeiten im Freien an, sagt RSG Group-Chef Rainer Schaller



Die größte deutsche Fitnessstudio-Kette McFit bietet ihren Mitgliedern ab heute

wieder Trainingsmöglichkeiten an. Das bestätigte Rainer Schaller, Chef der RSG

Group, zu der McFit gehört, in der Online-Talkshow "19 - die DUB Chefvisite".

Dazu werden, so Schaller, Geräte auf die eigens angemieteten Parkplätze vor

ausgewählten Studios gebracht und auf einer Fläche von jeweils 200 bis 300

Quadratmetern aufgestellt. Aktuell gibt es zehn solcher Outdoorstudios in

Deutschland - weitere sind geplant.







von aktuell zehn Outdoor Gyms eine Bewegung zu starten, um die Aufmerksamkeit



"Nach wie vor sind wir davon überzeugt, dass Fitness für die Gesundheit derMenschen elementar wichtig ist. Nach 15 Wochen im zweiten Lockdown müssen sichdie Menschen wieder bewegen und Fitness als Sportart Nummer 1 betreiben - unddas in einem sicheren und verantwortungsvollen Umfeld im Umgang mit dem Virus",begründet Schaller die Entscheidung.Weil bloßes Jogging auf Dauer eine einseitige Belastung sei und "dieMöglichkeiten zuhause für ein ganzheitliches Training in den meisten Fällennicht ausreichen", habe man überlegt, wie eine temporäre Lösung aussehen könnte.Schaller: "Wir bieten unseren Mitgliedern deshalb jetzt die Möglichkeit, ihrTraining bei uns an ausgewählten Standorten deutschlandweit wieder durchzuführen- allerdings draußen im Freien."Mit dem Infektiologen Prof. Dr. Klaus-Dieter Zastrow sei ein speziellesHygienekonzept entwickelt worden. Dieses enthält strenge Regeln für den Ablauf:Um größere Ansammlungen zu verhindern, können sich die Mitglieder ausschließlichvorab und online für einen 45-minütigen Trainings-Slot anmelden. Nach derEinheit werden die Geräte 15 Minuten lang desinfiziert, ehe neue Kunden kommen.Fazit des Gutachtens von Professor Zastrow zu den Outdoor-Gyms ist: "BeiBeachtung und Einhaltung der obengenannten Funktions- und Organisationsabläufeist eine Weiterverbreitung von Corona-Viren ausgeschlossen."Die Outdoorstudios von McFit werden an diesem Samstag in Berlin, Hamburg,Bremen, Rostock, Braunschweig, Mannheim, Wiesbaden, Mainz, Magdeburg undNeunkirchen errichtet und um 13 Uhr in Betrieb genommen. Öffnungszeit seitäglich von 6 bis 22 Uhr, wo keine Sperrstunde herrscht. In Bayern,Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Sachsen habe McFit, so Schaller,aufgrund der aktuellen Rechtslage auf Outdoorstudios verzichtet.Schaller: "Als Marktführer sehen wir es als unsere Aufgabe an, mit dem Öffnenvon aktuell zehn Outdoor Gyms eine Bewegung zu starten, um die Aufmerksamkeit