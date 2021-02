Landestariftreuegesetz ist "Leuchtturm in der Vergabelandschaft" / EVG Martin Burkert vergibt MOBIFAINESS-PREIS 2021 an Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Mainz (FOTO)

Berlin (ots) - Leuchtturm in der Vergabelandschaft - als solchen hat die

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) das Landestariftreuegesetz in

Rheinland-Pfalz gewürdigt. Am Donnerstag hat die EVG dem Land Rheinland-Pfalz

den "Mobifairness-Preis 2021" übergeben, gemeinsam mit dem Verein mobifair e.V.

"Hier in Rheinland-Pfalz wurde der Billig-Wettbewerb auf dem Rücken der

Beschäftigten entschieden eingedämmt", so der Stellvertretende EVG-Vorsitzende

Martin Burkert in seiner Laudatio in der Mainzer Staatskanzlei.



Anlass der Preisverleihung ist das Landestariftreuegesetz (LTTG) vor knapp zehn

Jahren, am 1. März 2011. Seit 2016 enthält es die Regelung, dass ein neuer

Betreiber von Linien im Schienenpersonen-Nahverkehr (SPNV) und im ÖPNV die

Beschäftigten des Altbetreibers übernehmen muss. "Für uns ist das Wörtchen MUSS

das entscheidende", so Martin Burkert. Im Vergaberecht der EU und des Bundes

werde der Personalübergang als Soll-Regelung vorgeschrieben. Auch kein anderes

Bundesland sei Rheinland-Pfalz in dieser Konsequenz gefolgt. "Das ist schlicht

und ergreifend politisches Versagen, das wir als Eisenbahn- und

Verkehrsgewerkschaft nicht länger akzeptieren wollen."







konsequent weiter zu beschreiten und auch das LTTG weiterzuentwickeln. "Die

ganze Eisenbahnerfamilie muss berücksichtigt werden. Denn für einen

funktionierenden Zug oder auch einen Bus braucht es nicht nur das "fahrende

Personal", sondern auch das nicht fahrende Personal in den Werkstätten oder im

Vertrieb." Auch solle sich Rheinland-Pfalz dafür einsetzen, dass auch andere

Bundesländer entsprechend weitreichende Regelungen in ihre Vergabegesetze

übernehmen. Er bot dafür die Unterstützung der EVG an.



Für die Landesregierung nahmen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und

Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler den Preis entgegen. "Das Gesetz

genießt in der öffentlichen Verkehrsbranche, bundesweit und sogar in ganz Europa

eine hohe Anerkennung. Das liegt auch an der guten und engen Abstimmung mit den

Sozialpartnern", betonte Malu Dreyer, die das Gesetz 2011 als zuständige

Arbeitsministerin aus der Taufe gehoben hatte. Der mobifairness-Preis sei "unser

Ansporn, nicht nachzulassen in unserem Einsatz für die Rechte der Arbeitnehmer

und Arbeitnehmerinnen in Rheinland-Pfalz und wie beim LTTG, darüber hinaus.

Mittlerweile haben 14 von 16 Ländern Tariftreuegesetze. Ich bin stolz darauf,

dass wir Vorbild dafür sind." Sozialstandards würden inzwischen immer wichtiger

auch als Qualitätskriterium, bekräftigte Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Für die

Zukunft sei es notwendig, den Anwendungsbereich des LTTG weiter zu erhöhen. "Ich

biete den Gewerkschaften, Betriebsräten und Sozialpartnern der Branche an, hier

weiter im Dialog zu bleiben. Beispielsweise besteht in Puncto der Beschäftigung

von Frauen ein Nachholbedarf und die Ausbildung muss verlässlich erfolgen, damit

für die Zukunft Fachkräfte vorhanden sind. Wir haben den Mut jederzeit auch neue

Wege zu beschreiten."



Pressekontakt:



Anne Jacobs // Pressesprecherin

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)

Vorstandsbereich Vorsitzender Klaus-Dieter Hommel



Reinhardtstr. 23 // 10117 Berlin



Mobil: 0174 878 5351

Mail: mailto:anne.jacobs@evg-online.org

http://www.evg-online.org



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150063/4837569

OTS: EVG Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft





