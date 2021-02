Mutationen, Engpässe und Spekulationen drehten das Sentiment gegen Ende des Monats Januar ins Negative.

05.02.2021 - Die Aktienmärkte begannen den Januar in guter Stimmung. Dieses Sentiment flachte allerdings ab und drehte gegen Ende des Monats ins Negative. Maßgeblich dafür waren zum einen die Sorge um Corona-Mutationen und Impfstoff-Lieferengpässe und zum anderen Spekulationen von Kleinanlegern, die zu einem “Short Squeeze” führten.

Der Start ins Jahr 2021 begann vielversprechend, so erreichte beispielsweise der deutsche Aktienindex DAX am 8. Januar ein neues Allzeithoch mit 14.050 Punkten. Danach jedoch entwickelten sich die Märkte mit Ausnahme Asiens seitwärts und rutschten gegen Ende Januar ins Minus. Der DAX ging auf Monatssicht um -2,08% zurück, der breite Stoxx Europe 600 schloss mit -0,80%, und der US-amerikanische S&P-500-Index gab um -0,36% nach. In Asien jedoch entwickelten sich die Märkte erfreulich. Der Hongkonger Hang-Seng-Index legte um 4,67% zu. Weltweite Aktien verzeichneten, gemessen am MSCI World, ein moderates Minus von -0,30% – alle Indexangaben auf Euro-Basis.