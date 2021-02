Auch wenn für BioNTech noch nicht Hopfen und Malz verloren ist und die Zukunftsaussichten prächtig sind, kann man davon ausgehen, dass hier kurstechnisch nicht mehr viel zu holen ist. Sollte sich nichts atemberaubendes mehr ereignen, kann man diesen leichten Kursrutsch als Korrektur auf den anvisierten Wert verstehen. Der Kurs wird sich kurz unter der Marke von 100 Euro einpendeln!

Doch ist das das, was BioNTech will? Es ist davon auszugehen, dass man sich größeres vorgenommen hatte und in diesem Zuge darum bemüht sein wird, nochmal nachzulegen. BioNTech will sich weiter als Big Player auf dem Markt positionieren und alle Dämme brechen! Mit einem Minus von 0,14 Prozent und 0,14 Euro auf 96,82 Euro ist das allerdings nicht so einfach.

