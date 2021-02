Ex-EZB-Chef Draghi als neuer Premier in Italien vereidigt Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 13.02.2021, 15:56 | 36 | 0 | 0 13.02.2021, 15:56 | ROM (dpa-AFX) - Italien hat nach Wochen der politischen Krise einen neuen Regierungschef. Staatspräsident Sergio Mattarella vereidigte am Samstag in Rom den früheren Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi (73), als Ministerpräsidenten eines Kabinetts, das sich aus Politikern von linken wie rechten Parteien und aus Experten zusammensetzt./pky/DP/zb

