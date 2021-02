Xeris Pharmaceuticals erhält von der Europäischen Kommission die Zulassung für die Ogluo-Injektion (Glucagon) zur Behandlung von schwerer Hypoglykämie bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 2 Jahren mit Diabetes mellitus

Xeris Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: XERS), ein Spezialpharmaunternehmen, das seine neuartigen Formulierungstechnologie-Plattformen zur Entwicklung und Vermarktung von gebrauchsfertigen injizierbaren und infusionsfähigen Arzneimittelformulierungen einsetzt, gab heute bekannt, dass die Europäische Kommission (EK) Ogluo (Glucagon) als Injektion für die Behandlung von schwerer Hypoglykämie bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 2 Jahren mit Diabetes mellitus zugelassen hat. Die Zulassung ist in allen 27 Ländern der Europäischen Union sowie in Island, Norwegen und Liechtenstein gültig. Da die Kommissionsentscheidung nach dem Ende der Brexit-Übergangszeit eingegangen ist, wird Xeris einen weiteren administrativen Schritt durchlaufen, um eine Zulassung in Großbritannien zu erhalten. Es wird keine erneute Prüfung der klinischen Daten durch die britische Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) erwartet.

