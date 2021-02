Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Commerzbank zahlt ihren Führungskräften für das vergangene Jahr trotz eines Milliardenverlustes einen hohen zweistelligen Millionenbetrag an Boni. "In Summe haben wir die variable Vergütung um mehr als 50 Prozent auf unter 100 Millionen Euro im Gesamtkonzern reduziert", sagte Commerzbank-Chef Manfred Knof der "Welt am Sonntag".