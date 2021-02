Was ich von meinem schlimmsten Fehler beim Investieren gelernt habe

Kassieren heißt verlieren

Barbara Eisner Bayer: Damals in den 1980er Jahren war ich eine junge, angeschlagene Schauspielerin/Sängerin in New York City, die nebenbei in einer riesigen Anwaltskanzlei arbeitete, um mein Theatereinkommen aufzubessern. Wie naiv war ich in Bezug auf die Börse? Ich dachte, dass ein “Portfolio” eine Ledermappe ist, in dem man die Fotos der Models aufbewahrt.

1989 kauften mein Mann und ich ein Haus in Woodstock, New York, etwa zwei Stunden von Manhattan entfernt, und ich kündigte meinem Arbeitgeber. Zu meiner großen Überraschung entdeckte ich, dass ich 12.000 US-Dollar auf dem Konto hatte, was zu dieser Zeit ein kleines Vermögen war – vor allem, wenn man bedenkt, dass wir enorme Kosten für den Umzug und die Einrichtung eines neuen Hauses haben würden.

Im Nachhinein stellte sich das als einer meiner schlimmsten Investitionsfehler heraus. (Ich erspare dir die Geschichten über den Verkauf von Amazon, Apple und Microsoft in den 1990er Jahren, anstatt sie langfristig zu halten – was natürlich das Geheimnis ist, um langfristigen Wohlstand zu schaffen. Aber es war ein Geheimnis für mich – zu der Zeit waren Einzelinvestoren nicht so gut informiert wie heute).

Wenn ich, anstatt das Geld auszugeben, es in einen S&P 500 Indexfonds gesteckt hätte (den es zwar gab, der aber auch noch in den Kinderschuhen steckte), und ich das Geld dort gelassen hätte, ohne einen Cent anzurühren, wären diese 12.000 US-Dollar im Jahr 2020 299.470 US-Dollar wert gewesen (inklusive Dividenden). Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 10,61 %, oder einer Gesamtrendite von 2.396 %. Heiliger Pensionsfonds, Batgirl – ich glaube, du hast es vermasselt!

Glücklicherweise hat meine Geschichte ein glückliches Ende, denn ich wurde zu einem versierten Investor, der gelernt hat, dass es das Beste ist, sein Geld an der Börse zu investieren. Ich habe jetzt einen gesunden Ruhestandsfonds, aber es schadet nie, zusätzliche 300.000 US-Dollar auf der hohen Kante zu haben.

Schlag die Bücher auf!

Eric Volkman: Mein persönliches Desaster begann in den späten 1990er Jahren, als ich Aktien eines Business Development Unternehmens (BDC) namens Allied Capital kaufte. Eine BDC ist eine Organisation, die Investitionen und Kredite in kleine, private Unternehmen tätigt, in der Hoffnung, gute Renditen zu erwirtschaften, wenn diese wachsen.