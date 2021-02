Der Spezialchemie-Konzern LANXESS (ISIN: DE0005470405) beschleunigt seinen Wachstumskurs und hat am 14. Februar 2021 eine Vereinbarung zur Übernahme von 100 Prozent der Anteile an Emerald Kalama Chemical unterzeichnet. Das US-amerikanische Unternehmen ist ein weltweit führender Hersteller von Spezialchemikalien, vor allem für den Consumer-Bereich, und ist mehrheitlich im Besitz von Tochtergesellschaften des US-amerikanischen Private-Equity-Unternehmens American Securities LLC.

Der Unternehmenswert von Emerald Kalama Chemical beträgt 1,075 Milliarden US-Dollar. Abzüglich Verbindlichkeiten ergibt sich ein Kaufpreis in Höhe von rund 1,04 Milliarden US-Dollar (867 Millionen Euro*), den LANXESS aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 vollzogen. Sie unterliegt noch der Zustimmung der zuständigen Behörden.

2020 erzielte Emerald Kalama Chemical einen Umsatz von rund 425 Millionen US-Dollar und ein EBITDA vor Sondereinflüssen von etwa 90 Millionen US-Dollar. Innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion erwartet LANXESS durch Synergie-Effekte einen zusätzlichen jährlichen EBITDA-Beitrag von rund 30 Millionen US-Dollar (25 Millionen Euro*). Der Zukauf wird sich bereits im ersten Geschäftsjahr nach Abschluss der Transaktion positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken.

„Wir nehmen auf unserem Wachstumskurs weiter Fahrt auf. Die Geschäfte von Emerald Kalama Chemical passen optimal zu uns. Wir stärken unser Segment Consumer Protection weiter und erschließen margenstarke neue Anwendungsfelder, etwa in der Lebensmittelindustrie und der Tiergesundheit. Darüber hinaus vergrößern wir unsere Präsenz in unserer Wachstumsregion Nordamerika. Das alles macht uns noch profitabler und stabiler“, sagte Matthias Zachert, Vorstandsvorsitzender der LANXESS AG.

Emerald Kalama Chemical beschäftigt weltweit rund 500 Mitarbeiter und betreibt Produktionsstandorte in Kalama/Washington (USA) sowie in Rotterdam (Niederlande) und Widnes (Großbritannien). Rund 45 Prozent seines Umsatzes erwirtschaftet Emerald Kalama Chemical in Nordamerika. „Emerald Kalama Chemical ist sehr effizient aufgestellt und hat seine Produktionsaktivitäten an nur drei Standorten gebündelt. Daher erwarten wir eine zügige Integration“, so Zachert.

Gezielter Portfolioausbau im Segment Consumer Protection

Rund 75 Prozent seines Umsatzes erzielt Emerald Kalama Chemical mit Spezialitäten für den Consumer-Bereich. Dazu zählen Konservierungsstoffe für Lebensmittel, Haushalt und Kosmetik, Aroma- und Duftstoffe sowie Produkte für Tiernahrung. Das übrige Viertel des Umsatzes kommt aus dem Geschäft mit Spezialchemikalien für industrielle Anwendungen, unter anderem für die Kunststoff- und Klebstoffindustrie.

Mit der Akquisition baut LANXESS sein Portfolio gezielt aus: Der Konzern hat eine starke Position im weltweiten Geschäft mit antimikrobiellen Wirkstoffen und Konservierungsmitteln, unter anderen für verbrauchernahe Schutzprodukte und Tierhygiene. Beispiele sind Desinfektionsmittel, die gegen das Coronavirus oder die Afrikanische Schweinepest wirksam sind.