Spitzenkandidaten in Katalonien ermuntern zur Stimmabgabe

BARCELONA (dpa-AFX) - Bei der Regionalwahl in Katalonien trotz Corona-Pandemie haben führende Politiker die Menschen aufgerufen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. "Die Abstimmung ist sicher. Ich ermutige alle, zu wählen", sagte Spaniens bisheriger Gesundheitsminister und Spitzenkandidat der Sozialisten, Salvador Illa, am Sonntag nach der Stimmabgabe in Barcelona.

Der Spitzenkandidat der linken separatistischen Partei ERC und bisheriger Vize-Regierungschef in Barcelona, Pere Aragonès, rief die rund 5,6 Millionen Wahlberechtigten auf, "die Urnen zu füllen". Laura Borrás, Spitzenkandidatin der liberal-konservativen Bewegung JuntsxCat, betonte, jeder müsse im Interesse der Stabilität der Demokratie wählen gehen.